Z vstopnicami za Euro še Turčija, Francija, Anglija in Češka

Ljubljana, 14. novembra - Nogometaši v boju za Euro 2020 so danes začeli tekme predzadnjega kroga. Danes so igrali v skupinah A, B in H, znani pa so štirje novi potniki na EP. Napredovanje na EP so si danes priigrale Turčija, Francija, Anglija in Češka. Najvišjo zmago so dosegli Angleži, ki so s 7:0 odpravili Črno goro.