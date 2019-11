Na Slovaškem pri reševanju psov utonile tri ženske

Bratislava, 14. novembra - Na Slovaškem so utonile tri ženske, ko so reševale pse iz zavetišča, ki so ga ogrožale poplave. Po navedbah policije in zavetišča je ženske pri reševanju v sredo zvečer odnesel tok narasle reke Muran pri kraju Revuca v osrednjem delu Slovaške, poroča nemška tiskovna agencija dpa.