Ljubljana, 14. novembra - Mariborski policisti so v sredo zvečer obravnavali rop, v katerem je neznanec ženski strgal torbico z denarnico. Še pred tem ji grozil z nožem in jo tudi porezal po roki, zaradi česar je utrpela lažjo telesno poškodbo, so sporočili iz Policije uprave Maribor.