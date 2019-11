EU s političnim dogovorom o označevanju avtomobilskih pnevmatik

Bruselj, 14. novembra - Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so v sredo dosegli politični dogovor o označevanju avtomobilskih pnevmatik. Nova pravila bodo potrošnikom omogočila lažje odločanje o nakupu pnevmatik, prihranki energije pa bodo takšni, kot da bi EU vsako leto s svojih cest umaknila štiri milijone avtomobilov, so sporočili iz Bruslja.