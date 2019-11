V Hongkongu tudi danes oviran promet zaradi nadaljevanja protestov

Hongkong, 14. novembra - V Hongkongu se danes nadaljujejo protesti, ki močno ovirajo promet v mestu. Tako kot že od ponedeljka do srede tudi danes protestniki blokirajo številne ulice in podzemno železnico. Na tisoče ljudem v finančni metropoli tako ponovno ni uspelo pravočasno priti na delo. Številne avtobusne postaje in postaje podzemne železnice so zaprte.