Na Hrvaškem bodo dan državnosti znova praznovali 30. maja

Zagreb, 14. novembra - V hrvaškem parlamentu so danes potrdili nov koledar državnih praznikov, med katerimi ni več 25. junija kot dneva državnosti in 8. oktobra kot dneva neodvisnosti. Od prihodnjega leta bo dan državnosti znova 30. maja, kot je bilo to do leta 2000. Nov praznik in dela prost dan so uvedli na 18. november kot dan spomina na žrtve vojne.