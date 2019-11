Podnebne spremembe za današnje otroke vseživljenjska grožnja

Pariz, 14. novembra - Podnebne spremembe bodo škodile zdravju celotne generacije otrok, če se izpustov toplogrednih plinov ne bo takoj zmanjšalo. Kot so zapisali strokovnjaki, bosta njihova posledica tudi porast smrtonosnih nalezljivih bolezni in naraščanje podhranjenosti, medtem ko otroci že sedaj trpijo zaradi onesnaženja zraka in vremenskih ekstremov.