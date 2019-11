Pred 150 leti skozi Sueški prekop zaplula prva ladja

pripravil Mihael Šuštaršič

Suez, 15. novembra - Pred 150 leti je zaplula prva ladja skozi Sueški prekop, danes eno najpomembnejših pomorskih poti, ki za polovico skrajša pot med Atlantskim in Indijskim oceanom in preko katere gre deset odstotkov pomorske trgovine ter večina vse nafte, ki gre po morju. Tedaj 164-kilometrski prekop so z bolj ali manj preprostim orodjem dokončali v desetih letih.