Washington še utrdil vodstvo v NHL

New York, 14. novembra - Hokejisti Washingtona so še utrdili vodstvo v severnoameriški poklicni ligi NHL. Za svojo 14. zmago v sezoni, s katero so si priigrali štiri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, ekipo St. Louis Blues, so po kazenskih strelih v gosteh premagali Philadelphio. Po rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1.