Brata Bryan bosta teniško pot končala naslednje leto

New York, 14. novembra - Ameriška brata Bob in Mike Bryan sta sporočila, da bosta teniško kariero sklenila ob koncu leta 2020. Enainštiridesetletna dvojčka imata za seboj eno izmed najboljših karier med dvojicami v zgodovini teniške igre. Deset sezon sta končala na prvem mestu svetovne lestvice ATP dvojic in bila na njenem čelu skupaj 438 tednov.