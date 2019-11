Neurja in visoka plima poplavili kraje na obeh straneh Jadranskega morja

pripravila Maja Cerkovnik

Piran/Benetke/Split, 13. novembra - Neurja in visoka plima so minulo noč poplavili kraje na obeh straneh Jadranskega morja. Najhuje je v Benetkah, kjer zaradi visoke gladine morja danes vladajo izredne razmere, poplavljenih je 80 odstotkov mesta. Na slovenski obali sta najbolj prizadeta Izola in Piran, pod vodo so številni obalni kraji na Hrvaškem. Razmere se sicer že umirjajo.