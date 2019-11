Državni svet za ponovni zagon investicij

Ljubljana, 13. novembra - Državni svetniki, ki so se danes seznanili z letnim poročilom Banke Slovenije za leto 2018 in finančnim načrtom za letošnje leto, pogrešajo oceno možnosti za učinkovite ukrepe, s katerimi bi monetarno politiko dopolnili in tako pripomogli k ponovnemu zagonu investicij ter ohranili gospodarsko rast, so sporočili iz DS.