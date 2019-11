V nesreči avtobusa na Slovaškem številne smrtne žrtve

Bratislava, 13. novembra - V trčenju avtobusa in tovornjaka na zahodu Slovaške je danes po zadnjih podatkih umrlo 12 ljudi, 17 ljudi je bilo poškodovanih, so sporočili gasilci in reševalci. Reševalci so sprva poročali o 13 smrtnih žrtvah in 20 ranjenih. Vzrok nesreče še ni znan.