Mlinotest bo lahko odkupoval lastne delnice

Ajdovščina, 13. novembra - Delničarji Mlinotesta so na današnji skupščini, na kateri je bilo navzočega 80,2 odstotka kapitala z glasovalnimi pravicami, potrdili predlog za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Upravi so za pridobivanje lastnih delnic podelili pooblastilo, so sporočili iz Mlinotesta.