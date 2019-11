Komisija za nadzor javnih financ za prenovo insolvenčne zakonodaje v treh mesecih

Ljubljana, 13. novembra - Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes znova razpravljala o zlorabah postopkov poenostavljenih prisilnih poravnav. Ministrstvo za pravosodje so pozvali k prenovi insolvenčne zakonodaje v treh mesecih, s čimer bi odpravili možnost zlorab. Prav tako so za prekinitev sodelovanja z nekaterimi svetovalci, ki so sodelovali pri prenovi zakonodaje.