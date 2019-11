Postojnska jama z novimi rekordi in investicijami

Postojna, 13. novembra - Postojnska jama bo letos ustvarila 31,1 milijona evrov prihodkov in okoli 9,5 milijona evrov dobička, kar je 12 odstotkov več kot leta 2018. V družbi dobiček namenjajo novim investicijam, letos so prenovili vozni park v jami in za vlakce porabili tri milijone evrov, odprli so Vilo Planinko na Jezerskem in muzej s tajnimi prostori v hotelu Jama.