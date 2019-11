Slovenija podpira povezovanje balkanskih držav, a vidi njihovo prihodnost v EU

Ljubljana, 13. novembra - Slovenija podpira povezovanje držav na Balkanu, kakršno je nedavno oblikovanje t. i. mini schengna med Severno Makedonijo, Srbijo in Albanijo, saj to koristi tudi njej, a ključ do še boljšega sodelovanja in uspešnosti je vključitev teh držav v Evropsko unijo, je danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko menil zunanji minister Miro Cerar.