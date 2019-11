V naselju Kuzma tatvina v vednosti 30.000 evrov, policisti iščejo očividce

Murska Sobota, 13. novembra - Murskosoboški policisti so v torek zvečer prejeli obvestilo o vlomu v obmejno trgovino v naselju Kuzma. Iz trgovine so neznani storilci ukradli parfume višjega cenovnega razreda, ročne ure, zlatnino in cigarete, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Nastalo je za okrog 30.000 evrov škode.