Skromno obiskana predstavitev mnenj o protikorupcijski noveli postregla z že slišanimi argumenti

Ljubljana, 13. novembra - Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki v DZ ni privabila veliko predstavnikov strokovne in širše javnosti, je postregla z že večkrat slišanimi argumenti v prid in proti predlogu. Vlada vztraja, da bo novela KPK omogočila učinkovitejše delo, v komisiji pa si želijo priprave povsem novega zakona.