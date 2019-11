Gol in podaja Kopitarja za zmago Los Angelesa

New York, 13. novembra - Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL dosegli šesto zmago. V domači dvorani so s 3:1 ugnali Minnesoto in se z njo izenačili na predzadnjem mestu zahodne konference. Z golom in podajo se je izkazal tudi edini Slovenec v ligi NHL Anže Kopitar. Zanj je bila to že četrta zaporedna tekma, na kateri se je vpisal med strelce ali podajalce.