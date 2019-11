Na Jesenicah obravnavali moškega, osumljenega več vlomov

Kranj, 13. novembra - Jeseniški kriminalisti so ta teden obravnavali moškega, ki je osumljen več vlomov in poskusov vlomov v poslovne objekte, so sporočili s Policijske uprave Kranj. En vlom je bil po navedbah policistov izvršen konec oktobra, trije poskusi vlomov pa pretekli vikend.