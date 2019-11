Večji del ZDA pod okriljem arktičnega mraza

New York, 13. novembra - Arktični mraz, ki se je iz Sibirije razširil po večjem delu ZDA vse do Mehiškega zaliva na jugu, je do torka povzročil najmanj šest smrtnih žrtev v prometnih nesrečah, podrl številne rekorde glede nizkih temperatur in snežnih padavin za ta čas ter zagrenil življenje okrog 220 milijonom Američanov.