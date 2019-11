Vrhovno sodišče ZDA odloča o ukinitvi programa Daca

Washington, 12. novembra - Vrhovno sodišče ZDA je danes glede ukinitve programa Daca obravnavalo pritožbe zvezne vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa na odločitve prizivnih sodišč v New Yorku, Kaliforniji in prestolnici Washington, ki so ugotovila, da je bila Trumpova ukinitev zaščite pred izgonom za približno 700.000 priseljencev nezakonita, samovoljna in muhasta.