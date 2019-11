Evangeličanska cerkev v Nemčiji doslej identificirala 770 žrtev spolnih zlorab

Dresden, 12. novembra - Evangeličanska cerkev v Nemčiji (EKD) je doslej identificirala 770 žrtev spolnih zlorab, odkar so lani sprožili proces revizije zločinov. Številne žrtve so bili otroci, za katere so skrbeli v cerkvenih ustanovah, zlorabe pa so se dogajale tudi v župnijah, je danes na letnem srečanju EKD dejala škofinja Kirsten Fehrs.