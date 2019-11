Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 16. novembra - Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšla knjiga Stalin in Hitler; Pakt proti Evropi avtorja Johanna Wolfganga Brügla, pri Mladinski knjigi kriminalka Kristine Ohlsson z naslovom Zakopane laži. Pri založbi Goga so izdali roman Dendriti Kalie Papadaki, pri založbi Miš pa slikanico Primer tatu, rdečega od prahu avtorja in ilustratorja Richarda Byrna.