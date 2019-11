Ljubljanska borza: V ospredju Krkine delnice

Ljubljana, 12. novembra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,54-odstotno rastjo indeksa SBI TOP. Z izjemo delnic Pozavarovalnice Save so se pomembnejše delnice v indeksu podražile, najbolj, za več kot dva odstotka, delnice Luke Koper. Borzni posredniki so sklenili za 1,22 milijona evrov poslov, najbolj pa so bile za vlagatelje zanimive Krkine delnice.