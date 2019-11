Ob dnevu samskih najbolj zaželene znamke Apple, L'Oreal in Nestle

Šanghaj, 16. novembra - Najbolj iskane blagovne znamke letošnjega nakupovalnega praznika na Kitajskem, dneva samskih, so bile Apple, L'Oreal in Nestle. 11. novembra je bilo samo prek kitajske spletne trgovine Alibaba zabeleženega za rekordnih 268,4 milijarde juanov (34,75 milijarde evrov) prometa. To je 26 odstotkov več kot na dan samskih lani.