Planica tudi arhitekturno v svetovnem športnem vrhu

Ljubljana, 12. novembra - Mednarodni olimpijski komite in Mednarodno združenje za infrastrukturo za šport in prosti čas sta ustvarjalce Nordijskega centra Planica 5. novembra na sejmu v Kölnu nagradila z zlatim priznanjem za arhitekturni dosežek. Priznanje so danes tudi uradno predstavili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.