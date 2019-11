Za hrvaško obalo zaradi neviht razglasili rdeči alarm

Zagreb, 12. novembra - Na Kvarnerju in v Dalmaciji danes pričakujejo nevihte z veliko dežja in močnim vetrom s hitrostjo do 130 kilometrov na uro. Zato so za celotno hrvaško obalo razen Istre razglasili rdeči alarm. Med drugim pričakujejo, da bo morje poplavilo obalo v mestih, dež pa povzročil poplave ulic v nekaterih mestih.