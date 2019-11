The Tiger Lillies petič v Kinu Šiška

Ljubljana, 14. novembra - V CUK Kino Šiška bo nocoj nastopil britanska trojica The Tiger Lillies, znana po svojstvenem glasbenem slogu, v katerem združuje elemente kabareta s punkovsko surovostjo. V Ljubljani se bodo ustavili med Gradcem in Beljakom na turneji ob 30-letnici delovanja. To bo njihov peti nastop na tem prizorišču.