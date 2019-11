Dimniški požar v Mirnu uničil notranjost hiše

Miren, 11. novembra - V soboto okoli četrte ure zjutraj je na območju naselja Miren v občini Miren-Kostanjevica zagorelo v stanovanjski hiši. Poleg gasilcev iz Kostanjevice in Nove Gorice, ki so požar pogasili, so na kraj pohiteli tudi policisti. V požaru nihče ni bil poškodovan, je pa ogenj uničil notranjost hiše in povzročil za več 10.000 evrov škode.