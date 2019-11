Jelen za nasilne rope na Celjskem obsojen na 17 let in šest mesecev zapora

Celje, 11. novembra - Celjska okrožna sodnica Mojca Turinek je danes 29-letnega Velenjčana Anžeta Jelena zaradi vpletenosti v štiri nasilne rope pri premožnejših družinah na Celjskem obsodila na enotno kazen 17 let in šest mesecev zapora. Pripor pa mu je zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšala do začetka prestajanja kazni.