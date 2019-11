Le Živa Dvoršak na finalu svetovnega pokala

Ljubljana, 11. novembra - V Putianu na Kitajskem se bodo med 18. in 23. novembrom zbrali najboljši strelci in strelke letošnje sezone svetovnega pokala z zračnim in malokalibrskim orožjem. Na letošnjem finalu bo slovenske barve zastopala Živa Dvoršak, ki bo nastopila v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov.