Tsitsipas prvič premagal Medvedjeva

London, 11. novembra - Danes je na zaključnem teniškem turnirju sezone, na katerem nastopa osem najboljših igralcev na svetu in prav toliko parov, na sporedu prvi krog v skupini Andre Agassi. Prvi posamični dvoboj dneva med Rusom Danilom Medvedjevem in Grkom Stefanosom Tsitsipasom je v njunem šestem medsebojnem dvoboju prvič dobil 21-letni Grk s 7:6 (5) in 6:4.