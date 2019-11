V Slakovem in Pavčkovem muzeju v Mirni Peči prvo leto 15.000 obiskovalcev

Mirna Peč, 11. novembra - Lani odprti Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči je prvo leto delovanja sprejel skoraj 15.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. V prostorih nekdanje mirnopeške osnovne šole bodo ob že postavljeni Slakovi zbirki do leta 2023 uredili še stalno Pavčkovo zbirko z več kot 600 razstavnimi predmeti in s pesnikovo knjižnico.