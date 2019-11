Pikalovi piarovci odhajajo konec meseca

Ljubljana, 11. novembra - Trije predstavniki za odnose z javnostmi na ministrstvu za izobraževanje so z vodstvom ministrstva danes dosegli dogovor o datumu in načinu njihovega odhoda; službo bodo zapustili konec meseca. Ob tem so znova pojasnili, da odhajajo zaradi slabih odnosov z vodjo kabineta, medtem ko je bilo sodelovanje z ministrom in ostalimi zaposlenimi korektno.