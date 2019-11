Morales po odstopu govori o državnem udaru

La Paz, 11. novembra - Bolivijski predsednik Evo Morales je po odstopu v nedeljo zvečer opozoril, da je v državi prišlo do državnega udara. Dejal je, da so nasilne skupine napadle tudi njegov dom in da "pučisti uničujejo vladavino prava". Dejal je še, da se policija pripravlja na njegovo aretacijo, a so to v policiji že zanikali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.