V Slovenj Gradcu se obeta več stanovanj in možnosti gradenj

Slovenj Gradec, 11. novembra - V zadnjem obdobju na območju Mestne občine Slovenj Gradec potekajo številne aktivnosti za zagotavljanje več stanovanj v občini in možnosti gradenj. V teku je postopek izbire izvajalca gradnje novega bloka neprofitnih stanovanj, nekaj blokov gradijo ali načrtujejo zasebniki, na voljo so in bodo tudi zemljišča za blokovsko in individualno gradnjo.