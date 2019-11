Znani so nominiranci za evropske filmske nagrade

Sevilla, 11. novembra - Evropska filmska akademija (EFA) je naznanila nominirance za 32. evropske filmske nagrade. Za najboljši film so nominirani Obtožujem! Romana Polanskega, Nesrečniki Ladja Lyja, Bolečina in slava Pedra Almodovarja, Razbijalka sistema Nore Fingscheidt, Najljubša Yorgosa Lanthimosa in Izdajalec Marca Bellocchia. Nekatere je mogoče ujeti na 30. Liffu.