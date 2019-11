Rangers in Bruins klonili po kazenskih strelih

New York, 11. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali sedem tekem. Tri so se končale po rednem delu, na dveh pa je o zmagovalcu odločila loterija kazenskih strelov. Tako Florida Panthers kot Philadelphia Flyers sta bili uspešnejši izvajalki kazenskih strelov od gostiteljev New York Rangers in Boston Bruins.