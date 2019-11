Novi zdravstveni dom v Luciji že dobil uporabno dovoljenje

Lucija, 11. novembra - Prvo fazo gradnje novega Zdravstvenega doma Piran, ki je vključevala rušitev in novogradnjo obstoječih prostorov v okolici lekarne Lucija, so uspešno zaključili konec oktobra. V soboto je objekt dobil še pravnomočno uporabno dovoljenje, s tem pa gradnja zdravstvenega doma prehaja v drugo fazo, so danes sporočili s piranske občine.