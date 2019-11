Borze v Aziji navzdol

New York/Tokio, 11. novembra - Trgovanje na pomembnejših borzah v Aziji se danes izteka predvsem z negativnim izkupičkom. Vlagatelji, ki so danes unovčevali dobičke iz predhodnih dni, so previdni zaradi nadaljevanja protivladnih protestov v Hongkongu in negotovi zaradi usode trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.