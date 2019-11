Thiem prvi dan zaključnega turnirja presenetil Federerja

London, 10. novembra - Prvi dan zaključnega turnirja ATP v Londonu sta se zmag veselila Srb Novak Đoković in Avstrijec Dominic Thiem. Srb je popoldan nadigral Italijana Mattea Berrettinija s 6:2, 6:1, v večernem dvoboju pa je Thiem presenetil Švicarja Rogerja Federerja in zmagal s 7:5 in 7:5.