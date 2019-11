Policija išče voznico zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče

Ljubljana, 10. novembra - Policija zaradi razjasnitve okoliščin išče voznico modrega mini cooperja, ki je bila udeležena v današnji prometni nesreči. Nesreča se je zgodila okoli 15.30 na Zadružni ulici v Ljubljani. Voznica, stara od 30 do 40 let, je trčila v mlajšega pešca. Po nesreči je pešcu sicer pomagala, nato pa odpeljala v smeri Ljubljanice, so sporočili policisti.