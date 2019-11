Đoković zanesljivo do prve zmage na zaključnem turnirju

London, 10. novembra - V Londonu se je začel zaključni teniški turnir sezone, na katerem nastopa osem najboljših igralcev na svetu in prav toliko parov. Uvodno partijo med posamezniki sta odigrala Srb Novak Đoković in Italijan Matteo Berrettini. Po uri in treh minutah igre je uvodno zmago zabeležil Srb, ki je bil boljši s 6:2, 6:1.