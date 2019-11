Ciklon Bulbul v Indiji in Bangladešu zahteval več smrtnih žrtev

Daka/New Delhi, 10. novembra - Ciklon Bulbul je v noči na danes dosegel Indijo in Bangladeš in po navedbah pristojnih oblasti zahteval najmanj 14 smrtnih žrtev, od tega v Indiji osem. Zaradi ciklona so morali poleg tega evakuirati več kot dva milijona ljudi. Ciklon je opustošil na območju največjih gozdov mangrov na svetu, ki so tudi domovanje ogroženega bengalskega tigra.