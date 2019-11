Mainz se je razšel s trenerjem Schwarzom

Mainz, 10. novembra - Nemški nogometni prvoligaš Mainz se je razšel s trenerjem Sandrom Schwarzom. Kot so potrdili v klubu, so se od 41-letnega strokovnjaka, ki je na njihovo klop sedel poleti 2017, po dolgih posvetih razšli sporazumno, razlog pa so slabi rezultati, ki so klub pripeljali v zono izpada. Kaplja čez rob je bil sobotni poraz proti ekipi Union Berlin.