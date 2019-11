Praga, 10. novembra - Rokometašice Krima Mercatorja so v 5. krogu lige prvakinj v Chomutovu premagale Banik Most z 31:26 (14:12) in si praktično zagotovile drugi del tekmovanja. Zadnjo tekmo v skupini D bodo krimovke igrale v nedeljo, ko bodo gostile Sävehof.