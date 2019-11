V Bolgariji strankarski prevrat pred tremi desetletji prinesel spremembo režima

Sofija, 10. novembra - Demokratična preobrazba Bolgarije se je začela 10. novembra 1989. Preobrat v tej jugovzhodni evropski državi je potekal v senci padca Berlinskega zidu istega leta. Dan po padcu zidu so v Bolgariji odstavili tedanjega šefa bolgarskih komunistov Todorja Živkova, ki je do takrat avtoritativno vladal državi 35 let.