Ljubljana, 10. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo od ponedeljka do četrtka, vsako noč med 20. in 5. uro, promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. V Ljubljani je zaradi rekonstrukcije ceste zaprta Bratislavska cesta pri krožišču z Letališko cesto in na nadvozu nad ljubljansko severno obvoznico.